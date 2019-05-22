مبعوث أمريكي: نتعهد بالقضاء على داعش.. وإيران تتوغل بسوريا

قال جيمس جيفري المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي ضد "داعش"، إن الولايات المتحدة مستمرة في القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.



وأضاف جيفري -في جلسة عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي حول مستقبل سوريا- أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال يؤكد على ضرورة هزيمة "داعش"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل على الأرض في سوريا بمساعدة حلفائها للقضاء بشكل كامل على "داعش".

وأوضح المبعوث الأمريكي، أن مسألة مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا تهدف إلى دعم السلام على الأرض في سوريا، وكذلك مواجهة التنظيم في الشرق الأوسط بشكل عام، لافتا إلى أن هناك تقارير تفيد بدعم إيران لمجموعات إرهابية على الأرض في سوريا.





Advertisements

وشدد على أن ثمة أدلة استخباراتية تثبت أن إيران تتوغل في سوريا بآلاف المسلحين على الأرض وتستخدمهم في زعزعه الاستقرار.

وأضاف جيفري، أن إيران تستخدم أسلحة ثقيلة ضد مدنيين عزل داخل سوريا، مؤكدًا أنها تقدم الكثير من الدعم لحزب الله بلبنان، من حيث العتاد والمسلحين.

واشار جيفري إلى أن التنظيمات الإرهابية المدعومة من إيران انتشرت مجددا في بعض المناطق بسوريا مثل إدلب، شمالي البلاد.



وأكد جيفيرى، أن لا حلول عسكرية في الوقت الراهن داخل سوريا نتيجة تشابك الأوضاع على الأرض، وتواجد إيران وروسيا، وتنظيمات إرهابية مختلفة



من جانبه، قال إيلوت انجل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس، هناك أزمة إنسانية عالمية حيث إن هناك ١٢ مليون نازح، كما أن هناك تقارير عن استخدام أسلحة كيميائية ضد مدنيين.