الان تتابع الجيش اليمني يسيطر على معسكر العلله بالضالع.. وانهيار في صفوف ميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 واصلت قوات الجيش اليمني مدعومة بتحالف دعم الشرعية، تحقيق الانتصارات والتقدم على ميليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف المحافظات اليمنية وتكبيدها خسائر فادحة في المعدات والأرواح. وأكد مصدر عسكري يمني، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وتحالف دعم الشرعية تستكمل السيطرة على معسكر العلله بالضالع. وأضاف المصدر حسب ما أعلنه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن هناك انهيار واسع في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

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