شبيحة أردوغان يضربون أحد قيادات المعارضة

إعتدى مؤيدو أردوغان بعد الضربة الموجعة اللى تلقوها في الانتخابات المحلية، بالضرب المبرح على نائب رئيس بلدية آلاشهر Halil Koç من حزب CHP المعارض دون أسباب مما تسبب فى كسر ذراعة.

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