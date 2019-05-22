شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفلبين يعيد 69 حاوية نفايات إلى كندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مانيلا)

يبدو أن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي قد نفد صبره فيما يتعلق بأزمة النفايات الأخيرة مع كندا، بعد رفض الحكومة الكندية الاستجابة لنداءات الرئيس الفلبيني بالتفاعل لحلحلة الملف المعلق لمدة طويلة، إذ قال متحدث باسم الرئيس الفلبيني "إن دوتيرتي أمر حكومته بتكليف شركة شحن خاصة بإعادة 69 حاوية نفايات إلى كندا وترك الحاويات داخل مياهها الإقليمية إذا رفضت استلامها".

وأضاف المتحدث سالفادور بانيلو في إفادة صحفية، اليوم (الأربعاء)، "الفلبين دولة مستقلة ذات سيادة ويجب ألا تعاملها دولة أجنبية كما لو كانت قمامة".

Advertisements

ولم تلتزم كندا بمهلة انتهت في 15 مايو لاستعادة الشحنة مما دفع الفلبين إلى سحب دبلوماسيين كبار من كندا الأسبوع الماضي.

وقال بانيلو "من الواضح أن كندا لا تأخذ هذه القضية ولا بلادنا على محمل الجد. الشعب الفلبيني يشعر بإهانة بالغة بسبب تعامل كندا مع هذه الدولة كمكب للنفايات".

وتقدمت الفلبين بعدة احتجاجات إلى كندا منذ أن قضت محكمة في عام 2016 بإعادة النفايات.