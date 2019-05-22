الجيش: توقيف المدعو بلال أحمد نايف لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها

أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنها "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة صحراء الشويفات، المدعو بلال أحمد نايف لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كميات متنوعة من المخدرات (كوكايين – مادة باز الكوكايين).
وفي بيان لها، أشارت القيادة الى أنه "تم تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصة، وبوشرت التحقيقات".
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