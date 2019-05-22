الجيش: توقيف المدعو بلال أحمد نايف لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها

أعلنت ​قيادة الجيش​ ​مديرية التوجيه​ أنها "أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ في محلة ​صحراء​ ​الشويفات​، المدعو بلال ​أحمد نايف​ لإقدامه على تعاطي ​المخدرات​ وترويجها، وضبطت في حوزته كميات متنوعة من المخدرات (كوكايين – مادة باز ​الكوكايين​).

وفي بيان لها، أشارت ​القيادة​ الى أنه "تم تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصة، وبوشرت التحقيقات".