وقفة تضامنية لعدد من العسكريين المتقاعدين ببعلبك مع العميد محمود طبيخ

نفذ عدد من ​العسكريين المتقاعدين​ في ​بعلبك​ الهرمل وقفة تضامنية مع العميد محمود طبيخ في منزله في بعلبك على ماتعرض له امس وبعض العسكريين خلال اعتصامهم امس أمام ​السراي الحكومي​ واصابة بعضهم جراء رشهم بخراطيم مياه سيارات ​الدفاع المدني​.

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