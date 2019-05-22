تيمور جنبلاط: للعمل باستمرار على إنتاج مبادرات اقتصادية واجتماعية جدية

التقى رئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​، رئيس ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ ​شارل عربيد​ وبحث معه في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وسبل الخروج منها. كما تطرقا إلى مشروع ​الموازنة​ وتداعياتها المفترضة على الوضع الاجتماعي. وعرض عربيد لآلية عمل المجلس وعلاقته بسائر المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية"، كاشفا عن "مشاريع يجري الاعداد لها في مجال إنماء الأرياف والاستثمار فيها لتحسين فرص العمل". من جهته، أكد جنبلاط "دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمكان طبيعي للحوار بين المجتمعين المدني والاقتصادي، وضرورة العمل باستمرار على إنتاج مبادرات اقتصادية واجتماعية جدية تساهم في النهوض الحقيقي للوطن".

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