وهاب: أطلقوا سراح الأسمر وتسلوا بشي تاني

تساءل رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "بعد في حدا ما بل إيدو ب​بشارة الأسمر​ نتيجة غلطة واضحة ارتكبها لكنها ليست جريمة؟"، مضيفًا: "إستحوا بقا العفو عند المقدرة عند الرجال أما الجبناء فإنهم يسلخون البقرة عندما تقع"، جازمًا "أطلقوا سراح الرجل وتسلوا بشي تاني".

وانتشر يوم الجمعة الفائت على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ مقطع مصور لرئيس ​الاتحاد العمالي العام​ بشارة أسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ باستهزاء.

وكان وزير ​العدل​ ​ألبير سرحان​ قد أعلن يوم السبت الماضي أنه يتابع منذ الصباح مع النائب العام التمييزي بالإنابة قضية رئيس الاتحاد العمالي العام ​بشارة الاسمر​ و"قد اعلمني أنه نتيجةً للتحقيق معه تم توقيف الاسمر".

فيما قدم الأسمر استقالته من رئاسة الاتحاد يوم الاثنين.