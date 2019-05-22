وهاب: أطلقوا سراح الأسمر وتسلوا بشي تاني

تساءل رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "بعد في حدا ما بل إيدو ببشارة الأسمر نتيجة غلطة واضحة ارتكبها لكنها ليست جريمة؟"، مضيفًا: "إستحوا بقا العفو عند المقدرة عند الرجال أما الجبناء فإنهم يسلخون البقرة عندما تقع"، جازمًا "أطلقوا سراح الرجل وتسلوا بشي تاني".
وانتشر يوم الجمعة الفائت على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع مصور لرئيس الاتحاد العمالي العام بشارة أسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.
وكان وزير العدل ألبير سرحان قد أعلن يوم السبت الماضي أنه يتابع منذ الصباح مع النائب العام التمييزي بالإنابة قضية رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر و"قد اعلمني أنه نتيجةً للتحقيق معه تم توقيف الاسمر".
فيما قدم الأسمر استقالته من رئاسة الاتحاد يوم الاثنين.
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