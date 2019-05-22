الحسن بحثت مع الحجار ووفد من "برجا" في شؤون إنمائية وخدماتية

استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ وفدا من بلدة برجا في ​اقليم الخروب​، يرافقه النائب ​محمد الحجار​، وتم البحث في أمور إنمائية وخدماتية وشؤون تتعلق بالبلدة.

ولفت الحجار بعد اللقاء، الى ان "الهدف من هذا اللقاء هو البحث في الامور العامة في اقليم الخروب وخصوصا بعض المشكلات التي يعيشها احبابنا في بلدة برجا، لجهة امرين: الاول يتعلق بموضوع ​المخدرات​ والترويج لها والتي تطال مناطق كثيرة من لبنان وبعض مناطق الاقليم وبلدة برجا، وتمنينا على معالي الوزيرة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوقيف المروجين ووقف عملية الترويج والتعاطي التي تطال صحة الشباب في هذه البلدة. والامر الآخر هو موضوع ​الدفاع المدني​، وقد تمنينا على الوزيرة الحسن تعزيز مراكز الدفاع المدني في الاقليم وتثبيت المتطوعين الذين لهم حق على الجميع، اذ انهم يقومون بواجباتهم على افضل ما يرام. وكان صدق قانون تثبيتهم بعد المباراة لكنه لم يطبق حتى الآن. نعلم ان العائق مادي، لكن أكدنا ان هذا الامر يأتي خارج إطار قرار منع التوظيف الذي اتخذه مجلس الوزراء، وقد عدتنا معالي الوزيرة بأنها ستثير المسألة في جلسة مجلس الوزراء اليوم تحديدا ليصار الى تأمين المال اللازم في اطار عملية التطويع".