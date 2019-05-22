الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت ​قيادة الجيش​ – ​مديرية التوجيه​ أنه "أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 22/5/2019 الساعة 9.45 على خرق ​المياه​ الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 100 متر، لمدة 5 دقائق، وأقدم على ​إلقاء قنبلة​ صوتية باتجاه الأراضي الفلسطينية".

وفي بيان لها، أوضحت قيادة الجيش أنه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".