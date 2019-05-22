دفاع روسيا: الجيش السوري قضى على أكثر من 150 مسلحا للنصرة جنوب إدلب

لفتت ​وزارة الدفاع الروسية​ إلى ان "​الجيش السوري​ قضى على أكثر من 150 مسلحا لـ"جبهة النصرة" جنوب إدلب ودمر آلياتهم"، مشيرةً إلى أن "مسلحي ​هيئة تحرير الشام​ استهدفوا ​قاعدة حميميم​ اليوم بـ17 ​قذيفة​ انطلاقا من إدلب"، مضيفةً: "الإرهابيون المتواجدون في منطقة تخفيض التصعيد إدلب نفذوا في 22 أيار 17 عملية إطلاق من راجمات الصواريخ على القاعدة الروسية الجوية "حميميم"، حيث 8 منها لم تصل إلى القاعدة، وتم تدمير 9 منها من قبل قوات الدفاع الجوي المتواجدة في القاعدة".

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