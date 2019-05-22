أردوغان: ليس عادلا رهن مصير العالم بمشيئة دولة واحدة

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى أنه "ليس عادلًا ذلك الفكر أو الكيان الذي يدّعي بأن ​العالم​ ليس أكبر من خمسة دول، ويرهن مصير العالم بمشيئة دولة واحدة"، متسائلا: "هل هناك عدل في أراكان، و​ليبيا​، و​فلسطين​، و​القدس​، اليوم؟".

واعتبر أن "أولئك الذين يزعمون نشر ​العدل​ يخدعون الإنسانية من خلال إسداء النصائح فقط"، موضحاً أن "تكراراه في كل المحافل الدولية أن العالم أكبر من خمسة، هو مظهر من مظاهر السعي للعدالة".

وأشار إلى أنه "باعتبارنا صوتا لجميع المظلومين في العالم نكرر هذا النداء ضد النظام العالمي الظالم، الذي يتسبب في الكثير من المظالم".