الخارجية الصينية: التطبيق المؤثر للاتفاق النووي هو الحل الوحيد للتوتر الموجود

اكد المتحدث باسم وزارة خارجية الصين لو كانغ ان "التطبيق المؤثر للاتفاق النووي هو الحل الوحيد للتوتر الموجود والمشكلات القائمة"، مشيراً إلى أن "جميع الجهات المعنية في مجال الاتفاق النووي، لديها ارتباط وثيق وتشاورات مع ايران، والجميع يؤكدون على صيانة هذا الاتفاق وتطبيقه".
ولفت إلى أن "ضمان التطبيق الكامل والمؤثر للاتفاق النووي مع ايران، ليس فقط ملزما حسب قرار مجلس الامن الدولي، بل انه الحل الحقيقي الوحيد والمؤثر لخفض التوتر وحل الموضوع النووي الايراني".
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