الخارجية الصينية: التطبيق المؤثر للاتفاق النووي هو الحل الوحيد للتوتر الموجود

اكد المتحدث باسم ​وزارة خارجية​ ​الصين​ لو كانغ ان "التطبيق المؤثر للاتفاق النووي هو الحل الوحيد للتوتر الموجود والمشكلات القائمة"، مشيراً إلى أن "جميع الجهات المعنية في مجال ​الاتفاق النووي​، لديها ارتباط وثيق وتشاورات مع ​ايران​، والجميع يؤكدون على صيانة هذا الاتفاق وتطبيقه".

ولفت إلى أن "ضمان التطبيق الكامل والمؤثر للاتفاق النووي مع ايران، ليس فقط ملزما حسب قرار ​مجلس الامن الدولي​، بل انه الحل الحقيقي الوحيد والمؤثر لخفض التوتر وحل الموضوع النووي الايراني".