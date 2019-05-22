قرّر المدعي العام الإسرائيلي تمديد الموعد النهائي لجلسة الاستماع الرسمية لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في التهم الموجهة إليه في قضايا الفساد حتى تشرين الأول، رافضا طلبا بتأجيلها لمدة سنة.
وكان المدعي العام أفيخاي ماندلبليت حدد الشهر الماضي، العاشر من تموز، موعدا لجلسة الاستماع الرسمية لرئيس الوزراء للدفاع عن نفسه قبل توجيه التهم اليه في قضايا الفساد.
وأعلن ماندلبليت في شباط الماضي عزمه توجيه اتهامات بالاحتيال واستغلال الثقة وتلقي رشى إلى نتانياهو ومتابعة توصيات الشرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الادعاء يمهل نتانياهو حتى تشرين الأول لعقد جلسة الاستماع في التهم الموجهة إليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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