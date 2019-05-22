الأمم المتحدة تطلب تقديم مساعدات عاجلة لتلبية احتياجات 15 مليون يمني

ذكرت قناة "العربية" أن "الأمم المتحدة أشارت إلى أنها تطلب تقديم مساعدات عاجلة لتلبية احتياجات 15 مليون يمني"، لافتة إلى أن "السعودية والإمارات قدمتا 300 مليون دولار لمساعدة اليمن".
وأوضحت أنها "ستعلق برامج الإغاثة في مناطق يمنية إذا ثبت سرقة المساعدات".
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