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الأمم المتحدة تطلب تقديم مساعدات عاجلة لتلبية احتياجات 15 مليون يمني

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ذكرت قناة "العربية" أن "​الأمم المتحدة​ أشارت إلى أنها تطلب تقديم مساعدات عاجلة لتلبية احتياجات 15 مليون يمني"، لافتة إلى أن "​​ و​الإمارات​ قدمتا 300 مليون دولار لمساعدة ​اليمن​".

وأوضحت أنها "ستعلق برامج الإغاثة في مناطق يمنية إذا ثبت سرقة المساعدات".

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