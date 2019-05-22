الأمم المتحدة تطلب تقديم مساعدات عاجلة لتلبية احتياجات 15 مليون يمني

ذكرت قناة "العربية" أن "​الأمم المتحدة​ أشارت إلى أنها تطلب تقديم مساعدات عاجلة لتلبية احتياجات 15 مليون يمني"، لافتة إلى أن "​السعودية​ و​الإمارات​ قدمتا 300 مليون دولار لمساعدة ​اليمن​".

وأوضحت أنها "ستعلق برامج الإغاثة في مناطق يمنية إذا ثبت سرقة المساعدات".