قائد عسكري إيراني: الثورة الإسلامية اليوم أقوى بكثير مما مضى

أكّد نائب القائد العام لقوات ​الحرس الثوري الإيراني​ الأدميرال ​علي فدوي​، أنّ "الثورة ​الإسلام​ية اليوم أقوى بكثير ممّا مضى".

ولفت في كلمة له خلال ملتقى أُقيم في جامعة "الإمام الحسين" للحرس الثوري، على أعتاب ذكرى تحرير مدينة خرمشهر (24 أيار 1982) إلى "تبجّحات الأعداء خلال الأيام الأخيرة"، مركّزًا على أنّ "أعداءنا يثيرون الكثير من الضجيج ويريدون أن يجعلوننا تحت العديد من الضغوط الاقتصادية".

وشدّد على أنّ "انتصارات عالم الإسلام على عالم الكفر والطاغوت تحقّقت بفضل تضحيات وبطولات معوقّي الحرب ومئات آلاف شهداء الثورة".