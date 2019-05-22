الإليزيه: حفتر قال لماكرون إن شروط الهدنة غير متوفرة في ليبيا

أفادت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" بأن "قائد قوات شرق ليبيا المشير خليفة حفتر قال للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن شروط الهدنة غير متوفرة في ليبيا"، مشيرةً إلى أن "حفتر أبدى الاستعداد لحوار سياسي شامل حين توفر الشروط".
وكان ماكرون قد دعا في وقت سابق، إلى وقف إطلاق النار في معركة مستمرة منذ شهر لانتزاع السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وذلك بعد أن اجتمع مع رئيس الوزراء الليبي المدعوم من الأمم المتحدة فايز السراج.
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