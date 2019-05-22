الإليزيه: حفتر قال لماكرون إن شروط الهدنة غير متوفرة في ليبيا

أفادت ​الرئاسة الفرنسية​ "​الإليزيه​" بأن "قائد قوات ​شرق ​ليبيا​​ المشير ​خليفة حفتر قال للرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ إن شروط ​الهدنة​ غير متوفرة في ليبيا"، مشيرةً إلى أن "حفتر أبدى الاستعداد لحوار سياسي شامل حين توفر الشروط".

وكان ماكرون قد دعا في وقت سابق، إلى وقف ​إطلاق النار​ في معركة مستمرة منذ شهر لانتزاع السيطرة على العاصمة الليبية ​طرابلس​ وذلك بعد أن اجتمع مع رئيس الوزراء الليبي المدعوم من ​الأمم المتحدة​ ​فايز السراج​.