قائد الجيش الإيراني: نريد أمن واستقرار المنطقة وليست لدينا رغبة بإشعال النيران

أكد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي "أننا نريد أمن واستقرار المنطقة وليست لدينا رغبة في إشعال النيران"، مشيراً إلى "أننا لسنا ولم نكن دعاة للحرب كما أننا لم نكن البادئين في أيّ حرب بل صمدنا من أجل الدفاع عن أنفسنا".
ولفت إلى أن "بلدان المنطقة هي من يجب أن توفر الأمن لها وعلى الغرباء الخروج من المنطقة"، معتبراً أنه "للسعودية دور في الأعمال التخريبية الأخيرة في بغداد".
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