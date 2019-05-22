غرينبلات: مستعدون لإطلاق حوار مع الحكومات التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين

أكد مبعوث الرئيس الأميركي إلى ​الشرق الأوسط​، ​​جيسون غرينبلات​ "أننا مستعدون لإطلاق حوار مع الحكومات التي تستضيف ​اللاجئين الفلسطينيين​"، مشيراً إلى أنه "لا يجب أن ننتظر حتى يتحقق الحل الشامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي"، لافتاً إلى "أننا سنشارك في مؤتمر اقتصادي بالبحرين لوضع مسار بديل لتحقيق تطلعات الفلسطينيين"، مضيفاً: "الفلسطينيون سيخسرون كثيرا إذا لم يشاركوا في مؤتمر البحرين الشهر المقبل".

وكان قد أعلن البيت الأبيض يوم الاحد الماضي عن "ورشة" اقتصادية دولية ستعقد في البحرين في أواخر شهر حزيران المقبل للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، كجزء أول من خطة سلام الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المؤتمر ستشارك فيه الحكومات والمجتمع المدني وزعماء الأعمال.

وأوضح البيت الأبيض أن المؤتمر الذي يحمل عنوالن "مؤتمر السلام من أجل الرخاء" سيعقد يومي 25 و26 حزيران، ويهدف لحشد الإستثمارات الإقتصادية المحتملة لخطة السلام.