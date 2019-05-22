أكد وزير الإعلام جمال الجراح في تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء أن "النقاش كان هادئا وموضوعيا وجريئا ولم يحصل أي توتر أو اشتباك كلامي وهدفنا واحد وهو تخفيض العجز في الموازنة".
ولفت الجراح الى انه "تبين ان هناك اقتراحات جديدة وبحاجة الى دراستها ورئيس الحكومة سعد الحريري اعطى مهلة 24 ساعة لدراستها وإن شاء الله جلسة الجمعة ستكون النهائية في الموازنة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجراح: جلسة الحكومة الجمعة ستكون الاخيرة بالموازنة ولم يحصل اي توتر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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