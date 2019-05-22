الجراح: جلسة الحكومة الجمعة ستكون الاخيرة بالموازنة ولم يحصل اي توتر اليوم

أكد وزير الإعلام ​جمال الجراح​ في تصريح له بعد جلسة ​مجلس الوزراء​ أن "النقاش كان هادئا وموضوعيا وجريئا ولم يحصل أي توتر أو اشتباك كلامي وهدفنا واحد وهو تخفيض العجز في ​الموازنة​".

ولفت الجراح الى انه "تبين ان هناك اقتراحات جديدة وبحاجة الى دراستها ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ اعطى مهلة 24 ساعة لدراستها وإن شاء الله جلسة الجمعة ستكون النهائية في الموازنة".