ترامب: نتيجة تحقيق مولر أنهت أي محاولة لإسقاط الرئيس وعلى الديمقراطيين إيقاف ذلك

نفى رئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "نفيه تهمة التستر التي وجهتها له رئيس ​مجلس النواب​ ​نانسي بيلوسي​"، مشيراً الى أن "تحقيق مولر بشأن اتهامات التدخل الروسي في ​الانتخابات الأميركية​ كان محاولة مضنية للنيل منه".

وفي تصريح له، أوضح ترامب أن "نتيجة تحقيق مولر أنهت أي محاولة لإسقاط الرئيس وعلى الديمقراطيين إيقاف التحقيقات المزيفة".