ترامب: نتيجة تحقيق مولر أنهت أي محاولة لإسقاط الرئيس وعلى الديمقراطيين إيقاف ذلك

نفى رئيس الأميركي دونالد ترامب "نفيه تهمة التستر التي وجهتها له رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي"، مشيراً الى أن "تحقيق مولر بشأن اتهامات التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية كان محاولة مضنية للنيل منه".
وفي تصريح له، أوضح ترامب أن "نتيجة تحقيق مولر أنهت أي محاولة لإسقاط الرئيس وعلى الديمقراطيين إيقاف التحقيقات المزيفة".
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