"الخارجية اليونانية" تتهم تركيا بتزوير التاريخ

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلنت وزار الخارجية اليونانية أن أنقرة "تحاول بلا نجاح" تزوير التاريخ، داعية إياها للاعتراف بالإبادة الجماعية لليونانيين، من أجل شفاء جراح الماضي.

وأضافت الخارجية اليونانية، في بيان، أن الاعتراف ببعض الأحداث، مثل الإبادة الجماعية لليونانيين من قبل الجيش التركي، مهمة تاريخية بالنسبة للجميع، وخاصة لتركيا المجاورة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي من أجل "منع تكرار الأحداث التاريخية المظلمة وشفاء الإصابات العميقة التي تسببت فيها"، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".