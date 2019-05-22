شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للإعلام" يلتقى السفير الفلسطينى بمقر المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، وذلك بمقر المجلس . ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع بالنسبة للقضية الفلسطينية، وأكد السفير خلال اللقاء تقدير بلاده لموقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ونقل تحيات الرئيس أبومازن لرئيس المجلس وللإعلام المصرى وتقديره لدورهم الفاعل فى دعم فلسطين. حضر اللقاء المستشار ناجى الناجى مدير المركز الإعلامى والثقافى بسفارة فلسطين، وعبد الجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

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