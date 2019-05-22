شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر: الدوحة افرجت عن 15 إيرانيا لدعم روحانى بعد تزايد الغضب الشعبى ضده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة "مباشر قطر" إن التطورات المتلاحقة تؤكد أن العلاقات بين نظام تميم بن حمد وملالي إيران، قد بلغت حدًا غير مسبوق من التنسيق والتوافق خلال الفترة الراهنة، فالأمر لم يعد يقتصر على التنسيق الخارجى فقط، بل على المستوى الداخلى يعمل تميم بن حمد على دعم موقف حكومة حسن روحانى التى تعانى من تزايد الغضب الشعبى، بسبب الوضع الاقتصادى الصعب الذى تعيشه طهران اليوم.

واضافت القناة أن المساعى القطرية لدعم حكومة حسن روحاني، جاءت من خلال إطلاق سراح 15 صيادًا إيرانيًا، كانت قد اعتقلتهم السلطات القطرية، قبل 9 أشهر، حيث تمثل عملية إطلاق سراح هؤلاء الصيادين، تطورا في العلاقة بين حكومة تميم وحسن روحانى من جهة، وعلاقة النظام الإيرانى بالشعب من جهة أخرى، لا سيما أن أبواق حكومة الملالي اعتبرت عملية إطلاق سراح الصيادين إنجازًا كبيرًا.

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واشارت القناة إلى أن التغني بهذا الإنجاز جاء على لسان مسؤول الشؤون القنصلية في مدينة بوشهر كيميا زارعي، الذى قال إن السلطات القطرية أنهت رفع الحجز عن قاربى صيد إيرانيين، وأطلقت سراح 15 صيادًا من أهالي مدينة بوشهر، مشددًا على أن هذه العملية تمت بعد جهود شاقة بذلتها الشؤون القنصلية مع الجانب القطرى على مدار الأشهر الماضية.

واختتمت القناة تقريرها قائلة :"هذا التطور اللافت فى علاقة الحمدين مع حكومة حسن روحاني يعكس استراتيجية نظام تميم بن حمد القائمة على دعم إيران ومشروعها التخريبى فى منطقة الشرق الأوسط، من خلال دعم بقاء حكومة روحانى، عبر مساندتها ماليًا وسياسيًا على المستويين الداخلى والخارجى".