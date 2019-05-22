شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": تحويل الزيادة المقررة فى البدل للعاملين بالمؤسسات القومية خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية قد قاموا بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر مايو الحالى قبل انتهاء النقابة من إجراءات تدبير موارد الزيادة المقررة للبدل.

وأضاف رشوان فى بيان له، أن الزيادة المقررة لهم عن هذا الشهر سوف يتم تحويلها خلال أيام قليلة لمؤسساتهم القومية عن طريق الهيئة الوطنية للصحافة ليتم صرفها لهم فورا، على أن يتم فى شهر يونيو القادم تحويل كامل البدل متضمنا الزيادة دفعة واحدة للمؤسسات بحيث يحصل عليه الزملاء كاملا.

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أكد أنه تنفيذا للوعد الذى سبق له إعلانه بعد موافقة الحكومة على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25% لأعضاء النقابة والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية بدءا من تطبيق الموازنة الجديدة للدولة في شهر يوليو القادم، فإنه سيتم تطبيق هذه الزيادة بدءا من شهر مايو الحالى.

وتابع رشوان فى بيان له :" كما يسعدنى إعلام الزميلات والزملاء المقبولين بلجنة القيد الاخيرة في شهر فبراير الماضي، بحصولهم على البدل الخاص بهم متضمنا نسبة الزيادة بدءا من شهر مايو الحالي مع باقي زملاءهم من أعضاء النقابة،ولا يسعني فى النهاية سوى أن أوجه الشكر الجزيل لكل من ساهم في تدبير الموارد اللازمة لتطبيق هذه الزيادة بدءا من الشهر الحالى".