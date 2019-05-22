شكرا لقرائتكم خبر عن عماد أبو هاشم: محاربة الإخوان واجب دينى مقدس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عماد أبو هاشم القاضى المنشق عن مجموعة "قضاة البيان"، إن محاربة الإخوان واجب دينى مقدس.
وأضاف فى منشور بثه عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك:"الإخوان تنظيمٌ إرهابىٌّ متطرفٌ لاعلاقة له بالإسلام ، إنهم أوثق صلةً بالمخابرات البريطانية وعصابات "المافيا" من أية ملةٍ أوعقيدةٍ أو دين . محاربة الإرهاب و التطرف واجبٌ دينىٌّ و قومىٌّ و وطنىٌّ و إنسانىٌّ مقدس".
كان عماد ابو هاشم يشغل عضو المكتب التنفيذى لمجموعة "قضاة من أجل مصر" الإخوانية، قبل أن ينشق عنهم ويشن عليهم هجوما عنيفا خلال الفترة الأخيرة.
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