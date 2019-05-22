شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو "الاتصالات" يعتذرون للنواب بعد لوم لجنة الخطة والموازنة للوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم رأفت هندى، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتذار للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بعد توجيه لوم شديد للوزارة من النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.

ووجه النائب مصطفى سالم انتقادا لممثلى وزارة الاتصالات، على خلفية عدم حضور المختصين لجلسة اللجنة السابقة الاثنين الماضى، وظهور الوزارة بشكل غير ملائم، ووجود ضبابية فى أرقام الاستثمارات التى تخطت 26 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور حسين عيسى، لاستكمال مناقشة موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن العام المالى 2019/ 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن السنة نفسها. وكانت الجنة قد قررت فى اجتماعها الاثنين الماضى، تأجيل مناقشة موازنة ديوان الوزارة بعدما سادت حالة ارتباك، بسبب عدم دقة الأرقام الواردة بين الإيرادات والمصروفات، وما تم تحقيقه العام الماضى والمنتظر فى العام الجديد.

وكان مسؤولو وزارة الاتصالات قد طرحوا إمكانية تحقيقهم 26 مليار جنيه إيرادات، بعدما حققوا فى العام الماضى 700 مليون جنيه فقط، الأمر الذى لفت انتباه أعضاء اللجنة، فطالبوا مسؤولى الوزارة بتوضيح كيفية تحقيق هذا الفارق الكبير فى الإيرادات.