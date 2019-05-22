شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان مسلسل لا ينتهى من الفشل..تقرير يكشف معاناة تركيا من أزمة كبيرة بسبب البطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لمسلسل فشل أردوغان،نقلت صحيفه زمان التابعة للمعارضة التركية عن تقرير حديث أعده حزب الشعب الجمهورى التركى يفضح فيه تدهور الأوضاع فى تركيا، حيث كشف التقرير عن وجود 8 ملايين و475 ألف عاطل عن العمل بما يعنى كذب الإحصاءات الرسمية التى أعلنت عنها تركيا بوجود 4 ملايين و730 ألف عاطل فقط.

وأوضح التقرير أن معدلات البطالة ارتفعت لتصل إلى 4.1% لترتفع من 10.6% إلى 14.7% كما زادت معدلات البطالة فى فئة الشباب لترتفع إلى 26.1% فى سابقة لم تحدث فى تركيا منذ سنوات مما يثير الجدل حول السياسات التى يتبعها أردوغان والتى أودت باوضاع تركيا إلى هذا الحد.

وأوضح التقرير أن عدد الموظفين فى تركيا تراجع بمقدار 811 ألف شخص خلال العام الأخير فقط، فى حين تراجعت معدلات التوظيف إلى قرابة 2% لتصل إلى 44.8% لتزداد الأوضاع سوءا داخل تركيا وسط توقعات باستمرار زيادة معدل البطالة ليصل إلى 20.9% خلال الفترة المقبلة.