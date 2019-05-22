شكرا لقرائتكم خبر عن سحر طلعت مصطفى تطالب بأسعار مميزة فى المقاصد السياحية لمشجعى كأس الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، الحكومة بتقديم باقة أسعار مميزة لضيوف مصر من حاملى بطاقات التشجيع فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم "FAN ID"لدخول المقاصد السياحية والمواقع الأثرية خلال فترة البطولة التى تستضيفها مصر أواخر يونيو المقبل.

ويأتى اقتراح عضو لجنة السياحة والطيران المدنى فى مجلس النواب، بغرض تنشيط حركة السياحة، خاصة أن هؤلاء الضيوف بمثابة سفراء جدد للسياحة المصرية، خاصة أن منهم شخصيات رياضية عالمية وإعلاميين ومشاهير على وسائل التواصل الاجتماعى، ما يجعل رواياتهم لتجاربهم السياحية فى مصر تسويقا إيجابيا للمقاصد المصرية والسياحة الوافدة من السوق الأفريقية.

وأضافت النائبة سحر طلعت مصطفى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، أنها تواصلت مع الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، وأكد لها أن المقاصد الأثرية ستكون مفتوحة للأفارقة بالأسعار نفسها التى يدفعها المصريون، وذلك لمدة عام بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، لافتة إلى أن هذا التوجّه يُعدّ عودة قوية لمصر إلى قلب القارة السمراء، تتويجا لجهود القيادة السياسية المتواصلة على صعيد تعزيز الروابط مع الأشقاء الأفارقة.

وامتدحت النائبة الجهد المبذول من مؤسسات الدولة تجاه تنظيم البطولة، منذ خروج مشهد القرعة التى جرت تحت سفح الأهرامات خلال أبريل الماضى بصورة مبهرة، مشددة على أن المسؤولية تحتم التكاتف من الجميع لخروج البطولة بشكل مُشرّف لمصر، وتحويلها إلى جسر تعبر من خلاله السياحة الرياضية الوافدة.