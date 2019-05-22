ارتفع سعر صرف العملة الروسية مقابل الدولار واليورو، اليوم الأربعاء، رغم انخفاض أسعار النفط وتراجع الأسواق العالمية في ظل التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وبلغ سعر صرف الدولار بحلول الساعة 15:30 بتوقيت موسكو 64.25 روبل، بانخفاض قدره 15 كوبيكا عن سعر التسوية السابق. كما تراجع اليورو بواقع 10
ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي، فقد عززت العملة الروسية مواقعها أمام الدولار، خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة 1.9%، في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة معظم عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار بعد
وفي بورصة موسكو، سجل مؤشر الأسهم المقومة بالروبل "MICEX" مستويات قياسية تاريخية، بدعم من سهمي شركتي الطاقة "غازبروم نفط" و"نوفاتيك"، واللذين صعدا بنسبة 4.6% و3.9% على التوالي.
وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، صعد مؤشر "MICEX" بنسبة 0.8% إلى 2640.8 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق للمؤشر، فيما صعد "RTS" للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.3% إلى 1295.09 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الروبل يصعد وبورصة موسكو تحلق إلى مستويات قياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.