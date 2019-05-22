قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، أن موسكو تعتقد أن إطلاق عمل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا سيتم قريباً، وهي تدعو شركاءها للعمل على ذلك بشكل نشيط.
وأضاف فيرشينين للصحفيين، اليوم الأربعاء، على هامش المنتدى الوطني للتنمية المستدامة، الذي نظمته صحيفة "فيدوموستي" الروسية: "نحن نعمل على ذلك، ونعتقد أننا قريبون (من إطلاق عمل اللجنة).
وندعو جميع شركائنا الذين نتفاعل معهم، وأعني بما في ذلك "ترويكا" أستانا، وقبل كل شيءممثلي الأمم المتحدة، للعمل بشكل بناء في هذا الشأن".
وأكد أنه يخطط لعقد اجتماع حول سوريا في إطار "صيغة أستانا" على مستوى نواب وزراء الخارجية في يوليو القادم.
وأضاف: "يخطط لعقده (الاجتماع) في يوليو المقبل، وما زال يوجد هناك وقت حتى ذلك التاريخ".
وأوضح: "وذلك على مستوى نواب الوزراء كالعادة".
هذا وتعمل روسيا، إلى جانب شريكيها الرئيسيين في
وفي سبتمبر عام 2018 وافق ممثلوا الدول الثلاث على قائمتي المشاركين في اللجنة من الحكومة السورية ومن المعارضة.
ومع ذلك، فإن القائمة الثالثة للمشاركين المستقلين، التي اقترحها ستيفان دي ميستورا (المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا آنذاك)، لم ترض الكثيرين، واستمرت المناقشات.
وأعلن المبعوث الخاص الجديد، غير بيدرسن فيما بعد أنه قد تم إحراز تقدم في العمل بشأن اللجنة الدستورية السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: نأمل بإطلاق عمل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا في أقرب وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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