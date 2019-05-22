قائد الجيش الجزائري: ليس لدينا طموحات سياسية

قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، إنه ليس لديه طموحات سياسية.

وتعد القوات المسلحة مركز قوة أساسياً في الجزائر منذ عقود وتدير الفترة الانتقالية بعد احتجاجات حاشدة أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة الشهر الماضي بعد 20 عاماً في السلطة.

ونقل التلفزيون الرسمي عن صالح قوله "ليعلم الجميع أنه لا طموحات سياسية لنا".

وتقرر إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو المقبل، لكن مصدراً مطلعاً قال يوم الجمعة إنها ربما تؤجل.

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وقال صالح أيضاً إن الحرب على الفساد والمحسوبية، وهي من الشكاوى الأساسية للمحتجين، ستستمر وإنه يختلف مع بعض المسؤولين الذين قالوا إنها ليست أولوية.

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وأمر قاض عسكري هذا الشهر باحتجاز شقيق بوتفليقة الأصغر والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات. وانضموا بذلك إلى قائمة من رجال أعمال ومسؤولين يخضعون للتحقيق في قضايا فساد قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية.

واحتجزت السلطات أيضاً عدداً من رجال الأعمال بينهم يسعد ربراب أغنى رجل في الجزائر لحين استكمال التحقيقات في اتهامات بالفساد.