كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير: إيران قادرة على صنع قنبلة نووية خلال عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتمكن إيران، إذا رغبت، من صنع قنبلة نووية خلال أقل من عام.

فقد أوضح الخبراء في المعهد المشترك للبحوث النووية الروسي أن احتياطيات اليورانيوم، التي تملكها الجمهورية الإسلامية اليوم، حسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تكفي لصنع قنابل خاصة بها، مشيرين إلى أن المكون الكيميائي وحده لا يكفي، فلابد من وجود أجهزة التفجير والقذيفة المدمجة، وهو الشيء الذي لا يملكه الإيرانيون حاليا.

وتشير التقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران، الصادرة في فبراير، إلى أن إجمالي احتياطي اليورانيوم في البلاد يشكل 202.8 كغ. كما أن نسبة اليورانيوم المخصب إلى 3.67، الحد المسموح به للاستخدام السلمي وفق الصفقة النووية، يصل إلى 149.4 كغ.

وأشار كبير الباحثين في المعهد المشترك للبحوث النووية الروسي إيغور غولوتفين لصحيفة "إزفيستيا" إلى ضرورة تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% على الأقل لصنع قنبلة نووية، مؤكدا أن القدرة الصناعية الإيرانية واحتياطيات اليورانيوم تفيان بالغرض.

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كما نوه الباحث إلى وجود طرق أسرع لصنع القنبلة النووية، دون اللجوء إلى استخدام اليورانيوم، واستبداله بالبلوتونيوم، لكن إيران لا تملك احتياطيات من هذا العنصر حاليا.

ووفقا للمهندس الفيزيائي والخبير في الاتحاد الاجتماعي البيئي الروسي أندريه أوجاروفسكي، فإن إيران قادرة على استخدام الوقود المستهلك في محطات الطاقة النووية، إضافة إلى اليورانيوم والبلوتونيوم لصنع القنبلة.

فقد قال أوجاروفسكي: "بالطبع، فإن المادة الناتجة ستكون أقل جودة بكثير. والرؤوس الحربية لن تكون مدمجة. ولكن في هذه الحالة ستتمكن إيران من صنع قنبلة نووية خلال أقل من عام. ويستغرق هذا الوقت في أي مختبر أوروبي متقدم عدة أسابيع، إذا كانت المواد متاحة. في حال كان لدى الدولة كمية كافية من الطاقة، أعني جهاز الطرد المركزي، فلا توجد مشكلة في إطلاق مشروع نووي خلال عام".