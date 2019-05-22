كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي قبرصي متهم بإهانة "أردوغان": تركيا غير راضية عن براءتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس تحرير إحدى الصحف القبرصية التركية، إنه يعتقد أن المحكمة العليا في شمال قبرص المنقسمة عرقيًا ستجده مرة أخرى غير مذنب في إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حال استأنف المدعون حكم المحكمة الابتدائية الذي برأه.

وصرح سينير ليفنت، رئيس تحرير صحيفة "أفريكا"، لوكالة "أسوشيتيد برس"، اليوم الأربعاء، أن تركيا غير راضية عن براءته وسط تقارير بأن النيابة تتطلع إلى تقديم استئناف.

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ووصف حكم الأسبوع الماضي، بأنه "أكبر إنجاز قانوني" للقبارصة الأتراك منذ تقسيم قبرص في العام 1974 عندما غزت تركيا بعد انقلاب قام به أنصار الاتحاد مع اليونان.

وقال، إن الحكم بعث برسالة إلى تركيا مفادها "لن تمر".

تدور القضية حول رسم كاريكاتوري لصحيفة "أفريكا" في العام 2017 يصور تمثالًا يونانيًا يتبول على "أردوغان".