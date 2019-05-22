كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تمنح حق اللجوء لنشطاء مؤيدين للديمقراطية في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منحت ألمانيا حق اللجوء إلى اثنين من نشطاء هونج كونج في علامة على تزايد القلق بشأن كيفية التعامل مع المعارضة في الإقليم.

في مقابلات مع صحيفة "وول ستريت جورنال" وصحيفة "فاينانشال تايمز"، نشرت اليوم الأربعاء، قال راي وونج توي يونج إنه حصل مع زميله المحتج المؤيد للديمقراطية آلان لي تونغ سينغ على حق اللجوء العام الماضي.

وقال "وونج" للصحيفة، إنه اختار الكشف عن وضع اللجوء الآن استجابةً لقانون هونج كونج المقترح الذي يسمح بتسليم المشتبه بهم جنائيًا إلى الصين.

لم تذكر وزارة الداخلية الألمانية أسمائهم بسبب قوانين الخصوصية، لكنها أكدت أنها منحت شخصين من هونج كونج حق اللجوء العام الماضي. وونغ ولي هما المنشقان الوحيدان المعروفان بوجودهما في ألمانيا سعيًا للحماية.