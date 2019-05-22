قبل نهائي”تشامبيونز ليغ” الافريقية..هذه قائمة الترجي التونسي لمواجهة الوداد

قبل 48 ساعة فقط من موعد ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد الرياضي والترجي التونسي، كشف الأخير رسمياً عن قائمته الأساسية التي حطت الرحال بالمغرب تأهبا للقاء الذي سيجمع الطرفين بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

معين شعباني، مدرب الترجي الرياضي التونسي، حدد قائمة بـ 22 لاعباً مؤهلا لخوض القمة المغاربية المنضوية تحت لواء “الكاف”، في النهائي الثاني توالياً للتونسيين بأهم مسابقة قارية للأندية بإفريقيا.

وجائت القائمة الرسمية، كالاتي، بحضور نجم الهجوم بلال الماجري:

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معز بن شريفية ـ رامي الجريدي ـ علي الجمل- سامح الدربالي ـ محمد أمين المسكيني ـ أيمن بن محمد ـ شمس الدين الدوادي ـ خليل الشمام ـ محمد علي اليعقوبي ـ ايهاب المباركي- غيلان الشعلالي ـ فوسيني كوليبالي ـ فرانك كوم ـ سعد بقير ـ حمدو الهوني ـ أنيس البدري- ياسين الخنيسي ـ بلال ماجري- يوسف البلايلي ـ أدم الرجايبي ـ هيثم الجويني ـ جونيور لوكوزا .

يٌشار، إلى أن المباراة ستقام يوم الجمعة بداية من الساعة العاشرة مساءً بتوقيت غرينتش، بملعب الأمير مولاي عبد الله، وسط حضور جماهيري قياسي مرتقب، لعشاق “الأحمر والأبيض”، وأيضاً تنقل هام للجماهير التونسية، التي بدأت تتوافد على المغرب منذ بداية الأسبوع.