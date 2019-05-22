عزيزة جلال.. من تمنت أن تمتلك صوته؟ وماذا عن المرض الذي أصاب عينيها ؟

كشفت الفنانة المغربية، عزيزة جلال، في أول حوار لها بعد 34 سنة من الغياب نتيجة الاعتزال، أنها كانت معجبة بصوت والدتها إلى درجة أنها كانت تتمنى لو تملك مثله.

وصرحت جلال لبرنامج اللقاء من الصفر على قناة “mbc”، أن والدتها كانت تغني للفنانين فريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، أمامها، فكان يعجها صوتها، وترد عليها: “الله لو كان صوتي كصوتك أمي.. أريد الغناء مثلك بصوت جميل”.

وكشفت جلال، حسب مقتطف نشرته قناة “mbc” لتشويق الجمهور، قبل بث الحلقة، عشية اليوم الأربعاء، أنها أصيبت بحمى الأطفال مباشرة بعد ولادتها، الأمر الذي أثر في صحتها، خصوصا عينيها”.

واعتزلت عزيزة جلال الفن في أوج عطائها، بعد زواجها من رجل أعمال سعودي، عام 1985، لتتفرغ لحياتها الأسرية في مدينة الطائف السعودية، وغابت عن الأنظار إلى غاية غشت من العام الماضي، إذ ظهرت في مناسبة اجتماعية خاصة.