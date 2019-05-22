باطمة تتحدى منتقديها بصورة دون “مكياج” – صورة

تحدت الفنانة المغربية دنيا باطمة، أمس الأربعاء، الجمهور، الذي ينتقد طريقة وضعها لمساحيق التجميل عادة، وذلك عبر نشر صورتها دون “مكياج” .

وردت باطمة على من يعتبر أن “المكياج”، الذي تعتمده مبالغ فيه، ولا تستطيع التخلي عنه، عبر نشرها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، صورة من دونه، وعلقت عليها: “بخصوص البعض مصدعينا بغسلي وجهك من المكياج.. كنقدم لكم صور بدون ولا نقطة مكياج، ومغسول بالصابون..”.

وتحدت باطمة من تنتقدها من الفتيات، بأن تقوم بالخطوة نفسها، والظهور من دون مكياج كليا، مثلما فعلت هي.

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وتغزل معجبو باطمة بنجمتهم في تعاليقهم على الصورة، بينما أشار المنتقدون إلى خضوعها سابقا لحصص تبييض الوجه، وتصفيته في مراكز خاصة، وطبيعي أن تكون النتيجة هكذا.

وهاجمت باطمة في منشور آخر منتقديها بطريقة قاسية، حيث وصفتهم بـ”الأغبياء”، نظرا إلى أنهم لم يفهموا قصدها بحديثها عن تغير شكل شفتيها إلى “قلب”، عبر نفخ مناطق معينة منها.