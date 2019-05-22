بعد غياب لمدة 34 سنة عن الساحة الفنية العربية، أطلت الفنانة المغربية، عزيزة جلال، أمس الثلاثاء، على الجمهور من خلال برنامج” لقاء من الصفر” على قناة “mbc”.
وحلت عزيزة جلال ضيفة على “mbc”، بعدما قررت الاعتزال قبل ثلاثة عقود، وقدمت لجمهورها أغنيتها “مستنياك”، التي اشتهرت بها.
ويذاع حوار عزيزة جلال مع برنامج اللقاء من الصفر، عشية اليوم الأربعاء.
واعتزلت عزيزة جلال الفن في أوج عطائها، بعد زواجها من رجل أعمال سعودي عام 1985، لتتفرغ لحياتها الأسرية في مدينة الطائف السعودية.
وكان أول ظهور لجلال، منذ غيابها الطويل عن الساحة الفنية، في مناسبة خاصة، في شهر غشت من السنة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب لمدة 34 سنة…الفنانة المغربية عزيزة جلال تعود لدائرة الضوء- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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