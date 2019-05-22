أكد ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، مشاركة ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بالتجمع الإعدادي الخاص بمسابقة كوبا أمريكا 2019، والتي ستقام نسختها لهاته السنة بالبرازيل، وتحديداً بالفترة الممتدة من 14 يونيو وإلى غاية 7 يوليوز.
مدرب منتخب “راقصي التانغو” سيعتمد على ميسي في أول ظهور له رسمي مع المجموعة، منذ نهائيات كأس العالم روسيا 2018، حين واجه انذاك العديد من الانتقادات من طرف الجماهير التي لامته على إقصاء مبكر للارجنتين، ما دفع باللاعب إلى الابتعاد عن معسكرات المجموعة.
وكان ليونيل مسي قد حضر باخر تجمع إعدادي ودي قبل مباراة فنزويلا والمنتخب الوطني المغربي بطنجة، ليشارك باللقاء الأول ويغيب بسبب”الإصابة” عن مواجهة رفاق المهدي بنعطية، بمدينة البوغاز.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غيابه عن ودية الأسود بطنجة..ميسي ينهي الشائعات بحضوره رسميا لـ”كوبا أمريكا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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