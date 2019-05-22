باقة الغربية: المشتبه بقتل ضراغمة يسلم نفسه للشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سلم شاب، قالت الشرطة إنها تلاحقه للاشتباه بضلوعه بجريمة قتل الشاب أحمد ضراغمة (35 عاما)، اليوم الأربعاء، نفسه، في محطة الشرطة في مدينة باقة الغربية، نافيًا الشبهات التي نسبت إليه.

وكانت الشرطة قد شرعت في أعمال البحث عن المشتبه به، الذي كان متواريا عن الأنظار منذ جريمة قتل ضراغمة، واتسعت رقعة أعمال البحث عن المشتبه به حت وصلت إلى مناطق محتملة تبعد عن مدينة باقة الغربية، ليسلم المشتبه به نفسه اليوم.

وقتل الشاب أحمد ضراغمة بعشر رصاصات استقرت في جسده، بعد أن أطلق النار عليه مجهول من مسافة قريبة بالقرب من بيته في الحارة الشامية في البلدة القديمة في باقة الغربية.

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يشار إلى أن المشتبه بالضلوع في الجريمة يسكن بجوار منزل الضحية، ضراغمة.

وفي هذه الأثناء، يخضع المشتبه به للتحقيقات في محطة الشرطة، إذ من المقرر أن يتم عرضه على المحكمة يوم غد، للنظر في تمديد الاعتقال.