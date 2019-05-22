إسرائيل تضبط ملايين البالونات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضبطت سلطة الضرائب الإسرائيلية، في أعقاب معلومات استخبارية مسبقة، حاويات في ميناء أسدود تم فيها تخزين ملايين البالونات التي كان يفترض، بحسب القناة الإسرائيلية 12 أن تستخدم كبالونات حارقة تطلق باتجاه إسرائيل.
وجاء أن المعلومات الاستخبارية أدت إلى الكشف عن الحاويات في الميناء، وبعد فتحها عثر على كميات كبيرة جدا من البالونات بألوان العلم الفلسطيني.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن البالونات كان من المفترض أن تصل أولا إلى نابلس، وبعد ذلك إلى قطاع غزة.
وعلم أن أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتقلت شخصا واحدا بادعاء أن له دور في "تهريب" هذه البالونات. كما علم أن المعتقل هو مواطن إسرائيلي يدعى دافيد كوهين (50 عاما)، وأنه مشتبه بتهريب البالونات لجهات فلسطينية مستفيدا من مواطنته الإسرائيلية لتجنب التدقيق الأمني. وأطلق سراحه لاحقا بشروط مقيدة.
وعلى صلة، اندلعت 6 حرائق، بعد ظهر اليوم، في المجلس الإقليمي "أشكول"، وتعمل فرق الإطفاء وطواقم "الكيرن كييميت" و"سلطة الطبيعة والحدائق" على إخماد النيران.
وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن النيران اندلعت بسبب بالونات حارقة.
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