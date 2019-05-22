انت الان تتابع تفاصيل خبر أول إجراء تركي تمهيداً لاستخدام صواريخ "إس 400" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 22 مايو 2019 04:58 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، إرسال طاقم عسكري تركي إلى روسيا لبدء التدريب على استخدام المنظومة الدفاعية.

وقال وزير الدفاع، خلوصي أكار، إن تركيا عُرضة لتهديدات جوية وصاروخية، وإن من حق أنقرة البحث عن أنظمة دفاعية لحماية مواطنيها من التهديدات.

وأكد أكار أن منظومة "إس 400" الروسية دفاعية وليست هجومية، وأن الغاية من شرائها حماية البلاد من أي اعتداء جوي أو صاروخي.

وأضاف أن ربط الجانب الأمريكي مصير مقاتلات "إف 35" بشراء منظومة "إس 400" الروسية أمر لا يمكن فهمه.

وأشار أكار إلى أنه لا يوجد أي بند في عقد الشراكة لتصنيع "إف 35" يحظر على الشركاء شراء منظومات روسية.

Advertisements

بدورها أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن صفقة منظومة الصواريخ الدفاعية "إس 400" المبرمة بين روسيا وتركيا "اكتملت ولا عودة عنها".

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي عقد في موسكو: إنّ "روسيا تنظر نظرة سلبية إلى المواقف التي تتبناها واشنطن حيال الصفقة".

وأضاف أنه من غير الممكن قبول المواقف الأمريكية تجاه تركيا فيما يخص صفقة "إس 400".

وفي 2017، قررت تركيا شراء منظومة "إس 400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.

وتنتقد واشنطن اتفاق أنقرة مع موسكو على شراء منظومة "إس 400"؛ بزعم أنها تشكل خطراً على مقاتلات "إف 35" الأمريكية، وأنظمة الناتو الأخرى.