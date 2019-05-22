شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع.. قوات المقاومة تستعيد معسكرا ومواقع شمال قعطبة والان مع التفاصيل

حققت قوات المقاومة المشتركة تقدما كبيرا في جبهات شمال الضالع اليوم الأربعاء، أيار 22، 2019. وقالت مصادر ميدانية إن قوات المقاومة تمكنت من تحرير جبل الوعل الاستراتيجي والمواقع المحيطة به شمال مديرية قعطبة. Advertisements وأضافت المصادر أن المقاومة تمكنت أيضا من استعادة معسكر العللة بعد مواجهات عنيفة مع المليشيا الحوثية. وأكدت المصادر سقوط عدد كبير من مسلحي المليشيا بين قتيل وجريح خلال المواجهات. وتشهد الجبهة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا.

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