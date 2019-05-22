محلل رياضي يطالب بحكم الفيديو في ديربي القيثارة والصقور

وستقام المباراة بين الفريقين على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم غد الخميس.

ونشر عبد الغني عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "مباراة يوم غد ان شاء الله، هي مفصلية للمنافسة على اللقب للقيثارة والصقور ومباراة حساسة جداً لاتتحمل الاخطاء التحكيمية، الجميع يعلم ان الحكم بشر والخطأ وارد في كرة القدم ممكن من خلال المقترح الي اضعه امامكم تنوجد العدالة وكل فريق ياخذ استحقاقه بدون ضلم لاي فريق".



واضاف "هذا المقترح الى الاخ العزيز محمد هيجل مدير شركة عشتار للنقل التلفزيوني والى الدكتور صباح قاسم رئيس لجنة الحكام اتمنى يكون هناك تعاون من اجل وضع شاشة داخل الملعب يتابع من خلالها حكم اضافي سادس ويكون باتصال لاسلكي مع حكم المباراة تعطى له صلاحيات الحكم الاضافي واتمنى يكون الكابتن حازم حسين لما يتمتع به من خبرة لتقييم الحالات التحكيمية وبهذا الجانب نضمن على اقل تقدير العدالة للفريقين".وتابع عبد الغني، "للعلم هذا المقترح لايسبب اي مشاكل لان عدم رجوع حكم الساحة للشاشة والاعتماد بالرأي على الحكم الجالس خلف الشاشة لان المباراة منقولة على قناة عربية وحسب علمي ان موضوع تقنية الVar يجب ان يطبق بمعايير وبرخصة من الاتحاد الاسيوي".

واناطت لجنة الحكام، قيادة المباراة الى الحكم واثق محمد ويساعده كل من جليل صيفي وأكرم علي وعلي عناد.