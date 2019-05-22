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شركة إيطالية تقترب من رعاية قميص اسود الرافدين

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2019-05-22 | 16:08

شركة إيطالية تقترب من رعاية قميص اسود الرافدين

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اقترب الاتحاد العراقي لكرة القدم، من التعاقد مع شركة جيفوفا " GIVOVA" الايطالية لرعاية قمصان اسود الرافدين خلال الفترة المقبلة.
وتوجه وفد من الاتحاد العراقي لكرة القدم، الى ايطاليا من اجل الاطلاع على النماذج والطرازات المختلفة للقمصان التي تنتجها الشركة قبل التعوقيع على العقد.

يذكر ان عقد "جيفوفا" كان هو الافضل من بين العروض المقدمة لاتحاد الكرة، حيث نجحت الشركة الايطالية في التفوق في عرضها على منافستيها "اديداس" و "بوما".


يذكر أن عقد اتحاد الكرة مع شركة "جاكو" الالمانية، قد انتهى بعد نهاية كأس آسيا بالامارات 2019.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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