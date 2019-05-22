وزارة السعادة في الإمارات تدفع 500 درهم مقابل 'رؤيتك مبتسمة'!

وقال الشخصان للسيدة "لماذا تعبسين سيدتي؟ هل أنت منزعجة من أمر ما؟" وأضافا: "وزارة السعادة تقدم لك 500 درهم ونتمنى رؤيتك مبتسمة!". وأعربت السيدة عن امتنانها للدولة الإماراتية وللإهتمام الذي توليه لجميع المقيمين في الإمارات، بحسب ما ذكر موقع "tayyar.org".



وتجدر الاشارة الى أن وزارة السعادة في الإمارات هي وزارة تم انشاؤها في الإمارات عام 2016، ويسمى الوزير فيها وزير دولة للسعادة. ومن أهم مهامه، موائمة كل خطط دولة الإمارات العربية المتحدة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع. وتجدر الاشارة الى أن وزارة السعادة في الإمارات هي وزارة تم انشاؤها في الإمارات عام 2016، ويسمى الوزير فيها وزير دولة للسعادة. ومن أهم مهامه، موائمة كل خطط دولة الإمارات العربية المتحدة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع.

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