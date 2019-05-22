لجنة المصالحة الإسلامية بإثيوبيا: وحدتنا في رمضان لها فرحتان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مثل شهر رمضان المبارك لمسلمي إثيوبيا فرحة كبيرة بتوحدهم بعد أن فرقتهم الخلافات المذهبية لأكثر من 9 سنوات بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا.

واستطاع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في يوليو الماضي إنهاء قطيعة بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولجنة تحكيم المسلمين دامت لأكثر من 9 سنوات، إثر خلافات بينهما حول إدارة الشؤون الإسلامية التي كانت تديرها في السابق هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية.