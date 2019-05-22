القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مثل شهر رمضان المبارك لمسلمي إثيوبيا فرحة كبيرة بتوحدهم بعد أن فرقتهم الخلافات المذهبية لأكثر من 9 سنوات بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا.
واستطاع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في يوليو الماضي إنهاء قطيعة بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولجنة تحكيم المسلمين دامت لأكثر من 9 سنوات، إثر خلافات بينهما حول إدارة الشؤون الإسلامية التي كانت تديرها في السابق هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة المصالحة الإسلامية بإثيوبيا: وحدتنا في رمضان لها فرحتان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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