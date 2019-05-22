الأوضاع بليبيا وقمتا مكة.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة العين الإخبارية 145 مشاهدة نشرة الظهيرة من العين الإخبارية

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى. ففي عالم السياسة، يبرز تأكيد خبراء أن قمتي مكة فرصة لتشكيل كتلة فاعلة لمواجهة محور الشر. وعن الأوضاع اليمنية، وصفت الحكومة الشرعية الحوثيين بأنهم "أداة إيران" لزعزعة استقرار المنطقة. Advertisements وتقرأون في السياسة: عمليات الكرامة لـ«العين الإخبارية»: غسان سلامة ينحاز للإخوان في ليبيا. أما في الاقتصاد، فهناك ارتفاع مخزون النفط الأمريكي 4.2 مليون برميل في أسبوع. وإلى الملاعب، تطالعون أن ساري كلمة السر في عودة هيجوايين إلى يوفنتوس. وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الأربعاء 22 مايو/أيار 2019. للاطلاع اضغط هنا

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