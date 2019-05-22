طقس الإمارات.. الأرصاد يناشد مرتادي البحر أخذ الحيطة والحذر

ناشد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، أيار 22، 2019، مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظراً لاضطرابه في عمق المنطقة الشمالية بسبب نشاط الرياح الغربية والجنوبية الغربية، والتي تصل سرعتها إلى 45 كم / ساعة. وتوقع المرصد الوطني ارتفاع الموج بين 4 إلى 6 وقد يصل إلى 7 أقدام، وذلك حتى الساعة الواحدة من صباح يوم غد الخميس. وشهدت معظم إمارات دولة الإمارات، خلال الأيام الماضية، هطول أمطار رعدية غزيرة.

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